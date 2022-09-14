Kraliçe'nin naaşı Westminster Hall'a askeri törenle getirildi

Törene, Kral 3. Charles, Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward'ın yanı sıra Kral'ın iki oğlu Galler Prensi William ve İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry de katılarak, tabutun arkasından yürüdü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunun üzerinde mor bir minderde tacı ve yanında da Balmoral ve Windsor'daki bahçelerden getirilmiş çiçeklerden oluşan bir çelenk yer aldı.