Kraliçe'nin naaşı Westminster Hall'a askeri törenle getirildi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Buckingham Sarayı'ndan, 19 Eylül'e kadar kalacağı Westminster Hall'a götürüldü.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan dün İngiltere'nin başkenti Londra'ya nakledilen Kraliçe'nin naaşı, TSİ 16.22'de askeri geçit töreniyle Buckingham Sarayı'ndan parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.
Törene, Kral 3. Charles, Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward'ın yanı sıra Kral'ın iki oğlu Galler Prensi William ve İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry de katılarak, tabutun arkasından yürüdü.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunun üzerinde mor bir minderde tacı ve yanında da Balmoral ve Windsor'daki bahçelerden getirilmiş çiçeklerden oluşan bir çelenk yer aldı.
Kraliçe'nin naaşını görmek isteyen binlerce kişi, tabutun geçeceği güzergahtaki sokakları doldurdu.