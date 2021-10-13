'Kuş cenneti'ni kuraklık vurdu Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan, göçmen kuşların konaklama alanı Arin Gölü, iklimsel değişiklikten olumsuz etkileniyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kuş cenneti" olarak adlandırılan Arin Gölü, son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle küçülmeye başladı. 1 | 13

Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüşe neden oldu. 2 | 13

Bitlis'in önemli sulak alanlardan biri olan ve sodalı suyuyla birçok türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan 14 kilometrekare büyüklüğündeki Arin Gölü yaşanan iklimsel değişimlerden olumsuz etkileniyor. 3 | 13