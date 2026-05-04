“Lamborghini benim babam” diyen kadının davasında kritik karar
37 yaşındaki Flavia Borzone’nin açtığı babalık davası yeni bir aşamaya geçti. Mahkeme kararı, Lamborghini ailesiyle bağın DNA yoluyla araştırılmasının önünü açtı.
İtalya’da otomotiv dünyasının en köklü ailelerinden biri yeniden gündemde. Dünyaca ünlü Lamborghini markasının mirası, bir babalık davasıyla tartışılıyor. Güzellik danışmanı Flavia Borzone, iş insanı Tonino Lamborghini’nin kızı olduğunu iddia ederek açtığı davada önemli bir hukuki eşik aştı.
İtalya Yüksek Temyiz Mahkemesi, Borzone’yi büyüten kişinin biyolojik babası olmadığına hükmetti. Bu karar, genç kadının iddialarının daha ileri düzeyde incelenmesinin önünü açtı.
Kararla birlikte mahkeme, Borzone’nin biyolojik bağının Lamborghini ailesiyle olup olmadığını belirlemek için DNA testlerinin yapılabileceğini değerlendirecek. Sürecin, davanın kaderini belirlemesi bekleniyor.
Borzone, uzun süredir Tonino Lamborghini’nin kızı olduğunu savunuyor. İddiasını desteklemek için daha önce özel dedektif tuttuğu ve dolaylı DNA örnekleri topladığı ortaya çıkmıştı.
Lamborghini ailesi ise bu yöntemle elde edilen DNA örneklerinin yasa dışı olduğunu savunarak iddiaları reddetti. Aile, sürecin hukuki çerçevede yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Eğer mahkeme Borzone’yi Lamborghini ailesinin bir üyesi olarak tanırsa, genç kadının aile mirasından diğer çocuklarla eşit pay alma hakkı doğabilir. Bu durum davanın ekonomik boyutunu da büyütüyor.
Borzone’nin annesi Rosalba Colosimo, 1980’lerin sonunda Tonino Lamborghini ile tanıştığını ve bir ilişki yaşadıklarını öne sürdü. İddiaya göre Borzone, bu ilişkinin sonucu olarak dünyaya geldi.
Borzone, daha önce yaptığı açıklamada kimseyi incitmek istemediğini belirterek, “Tek isteğim kimin kızı olduğumu öğrenmek” ifadelerini kullandı. Bu sözler, davanın duygusal boyutunu öne çıkardı.
Ferruccio Lamborghini tarafından 1963’te kurulan marka, traktör üretimiyle başlayıp süper otomobil dünyasının simgelerinden biri haline geldi. Bugün marka, küresel otomotiv sektöründe prestijli konumunu koruyor.
İtalya’da büyük yankı uyandıran dava, sadece bir aile meselesi değil, aynı zamanda milyarlarca euroluk mirasın geleceğini de ilgilendiriyor. Mahkemenin vereceği nihai karar merakla bekleniyor.