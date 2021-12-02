Lavlar altında dehşet verici ölüm
İtalya'da M.S. 79 yıllarında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu lavların altında kalan Herculaneum'da patlama sırasında kaçmaya çalışırken öldüğü anlaşılan bir erkeğe ait iskelet bulundu.
İtalya’daki Antik Roma kenti Herkulaneum'da yapılan çalışmaların ardından arkeologlar bulunan iskeletin 40 ila 45 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğunu belirtti.
Daha önce yapılan kazılarda, kurtarılmayı beklerken kıyıdaki barakalara sığınmış 300’den fazla kurbanın iskeletleri ortaya çıkarılmıştı.
İskeleti yeni bulunan kurbanın ise patlamadan kaçmaya çalışırken denize yakın bir yerde öldüğü tahmin ediliyor.
Parco Archeologico di Ercolano Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler görüntülendi.