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  4. Londra'da kısıtlamasız bir hafta geçti

Londra'da kısıtlamasız bir hafta geçti

İngiltere'nin Başkenti Londra'da COVID-19 kısıtlamalarının tamamının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, günlük hayatına kavuştu.

İngiltere'de, sosyal mesafe, uzaktan çalışma, maske, izinsiz toplanma gibi sosyal ve ekonomik kısıtlamaların kalktığı geçen hafta, ülkedeki vaka sayısı COVID-19 Delta varyantı dolayısıyla ardı ardına iki günde 50 binin üzerine çıktı. Vatandaşların çoğunun cadde ve sokaklarda maske taktığı görüldü.

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İşte Londra sokaklarından yansıyan yeni fotoğraflar...

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