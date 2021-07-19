Londra'da kısıtlamasız bir hafta geçti
İngiltere'nin Başkenti Londra'da COVID-19 kısıtlamalarının tamamının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, günlük hayatına kavuştu.
İngiltere'de, sosyal mesafe, uzaktan çalışma, maske, izinsiz toplanma gibi sosyal ve ekonomik kısıtlamaların kalktığı geçen hafta, ülkedeki vaka sayısı COVID-19 Delta varyantı dolayısıyla ardı ardına iki günde 50 binin üzerine çıktı. Vatandaşların çoğunun cadde ve sokaklarda maske taktığı görüldü.
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İşte Londra sokaklarından yansıyan yeni fotoğraflar...
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