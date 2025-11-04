MAGNUM ÇEKİLİŞ CANLI İZLE: Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Magnum çekilişi bugün gerçekleşiyor. Kampanyaya katılanlar canlı yayında çekilişi takip etmek istiyor. Bugün yine en çok yöneltilen soru "Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklinde... İşte detaylar...
Porsche Taycan kazanma şansı sunan Magnum çekilişlerine her dönem yoğun bir ilgi söz konusu... Bugün de 4. dönem çekilişleri yapılıyor. Heyecan had safhaya çıkarken vatandaşlar canlı yayında sonuçları öğrenmek istiyor. Öte yandan yoğun şekilde yöneltilen soru "Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
Magnum 4. dönem çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Magnum 4. dönem çekilişi 4 Kasım Salı günü saat 11.00'da gerçekleşecek ve YouTube'dan canlı yayınlanacak.
Çekiliş, Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak. Dileyenler kura çekimine katılabilecek. Sonuçlar yani isim listesi 8 Kasım'da açıklanacak.
Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yer alacak.