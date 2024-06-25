Malatya'da 'sarı altın' hasadı başladı: Binlerce ailenin geçim kaynağı

Bu anlamda 6 Şubat depremleri sonrası sulama altyapılarında yaşanan tüm olumsuzluklar kısa sürede giderilerek üreticilerimizin mağdur edilmemesi için tüm gayret gösterildi. Ziyaret ettiğimiz çiftçilerimizin bir takım talepleri oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alıma yapması bağlamında ki taleplerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem iç pazar hem de dış pazarda yaş ve kuru kayısının piyasaya arzında memnun edici bir fiyat düzeyinin yakalanması ve bu durumun istikralı bir şekilde sürdürülmesi için tüm gayreti göstereceğiz“ dedi.

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