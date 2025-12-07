MasterChef şampiyon kim oldu? MasterChef'i kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu?
Aylar süren MasterChef heyecanının sonuna gelindi. Dün akşam birebirinden özel tabakların hazırlandığı yarışmada şampiyon belli oldu. Dün geceye damga vuran yarışmayı izleyemeyenler şimdi "MasterChef şampiyon kim oldu" diye soruyor. İşte detaylar...
14 Haziran'da başlayan MasterChef 2025 macerası son buldu. Yaklaşık 5 ay süren yarışmada dün akşam final heyecanı yaşandı. Özkan ve Sezer jüriden puan alabilmek için ellerinden gelen her şeyi tabaklarına yansıttı. İmza tabaklarını oylayan jüri bir ismi şampiyon yaparken şimdi yoğun şekilde "MasterChef şampiyon kim oldu" sorusu geliyor.
MasterChef'i kim kazandı?
Finale kalan Özkan ve Sezer jüriyi etkilemek için hünerlerini bir bir sergiledi. Günün sonunda kazanan Sezer oldu.
Şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşayan Sezer "Kaç ay oldu hatırlamıyorum. Buraya geldiğimiz ilk günden beri mükemmel bir aile içerisindeyiz. Çok mücadele ettik, çok mutluyum” dedi.
MasterChef Sezer kimdir?
Sezer Dirican, 1995 yılında Amasya’da doğdu. Profesyonel aşçılık alanında kariyerine genç yaşlarda adım atan Dirican, farklı restoranlarda mutfak kadrolarında görev yaptı. Çeşitli mutfaklarda Chef de Partie (istasyon şefi) olarak çalışan yarışmacı, 7 yıldan uzun süredir mutfak tecrübesine sahip.