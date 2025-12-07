MasterChef şampiyon kim oldu? MasterChef'i kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu?

MasterChef'i kim kazandı?

Finale kalan Özkan ve Sezer jüriyi etkilemek için hünerlerini bir bir sergiledi. Günün sonunda kazanan Sezer oldu.

Şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşayan Sezer "Kaç ay oldu hatırlamıyorum. Buraya geldiğimiz ilk günden beri mükemmel bir aile içerisindeyiz. Çok mücadele ettik, çok mutluyum” dedi.