Milyon dolarlık evlerini satıp karavanda yaşamaya başladılar

Bir dönem daha çok seyahat tutkunlarıyla özdeşleşen karavan yaşamı, son yıllarda yüksek konut maliyetleri nedeniyle farklı bir boyut kazandı. ABD'de milyonlarca dolarlık evlerini satan bazı varlıklı kişiler, tam zamanlı olarak karavanlarda yaşamayı tercih ediyor.