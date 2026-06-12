Milyon dolarlık evlerini satıp karavanda yaşamaya başladılar
Yükselen konut ve kira fiyatları, yalnızca orta gelir grubunu değil milyonlarca dolarlık servete sahip kişileri de alternatif yaşam arayışına yöneltiyor. Son yıllarda karavan ve motokaravan yaşamını tercih eden varlıklı kişilerin sayısı artarken, uzmanlar bu yaşam tarzının sanıldığı kadar ucuz olmadığına dikkat çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir dönem daha çok seyahat tutkunlarıyla özdeşleşen karavan yaşamı, son yıllarda yüksek konut maliyetleri nedeniyle farklı bir boyut kazandı. ABD'de milyonlarca dolarlık evlerini satan bazı varlıklı kişiler, tam zamanlı olarak karavanlarda yaşamayı tercih ediyor.
2011 yılında sosyal medya fenomeni Foster Huntington'ın başlattığı "#vanlife" akımı, yıllar içinde küresel bir yaşam tarzına dönüştü. Sosyal medyada milyonlarca paylaşım alan akım, özellikle konut fiyatlarındaki yükselişle yeniden gündeme geldi.
Ev fiyatları ve kiralar yükseliyor
ABD Ulusal Emlakçılar Birliği'nin verilerine göre mevcut konutların medyan satış fiyatı 2026 yılında 408 bin 800 dolara ulaştı. Böylece konut fiyatlarında yıllık bazdaki artış serisi 33 aya çıktı.
Kira piyasasında da yükseliş sürüyor. Bir yatak odalı dairelerin medyan kirası 1.508 dolara, iki yatak odalı dairelerin medyan kirası ise 1.895 dolara yükseldi.
Artan maliyetler nedeniyle birçok kişi kira veya mortgage ödemek yerine alternatif yaşam seçeneklerini değerlendiriyor.
Aylık maliyet daha düşük
Rover Vans tarafından yapılan analiz, karavan yaşamının aylık maliyetinin 600 ila 1.000 dolar arasında değişebildiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre geleneksel kiralık ev yaşamında aylık giderler 2.020 ila 3.400 dolar arasında değişirken, karavan yaşamında bu rakam 870 ila 1.970 dolar seviyelerinde kalabiliyor.
Ancak uzmanlar, ilk araç yatırımı, dönüşüm masrafları ve bakım giderlerinin önemli bir maliyet oluşturduğunu belirtiyor.
Yakıt fiyatları en büyük risklerden biri
Karavan yaşamında en önemli değişkenlerden biri ise yakıt fiyatları olarak öne çıkıyor.
ABD'de evlerini satarak lüks bir motokaravanda yaşamaya başlayan Romano ve Linda Sims çifti, yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle yıllık bütçelerinde planladıklarından 10 bin dolardan fazla ek harcama yapmak zorunda kaldı.
Uzmanlara göre karavan yaşamı kira ve konut kredisi yükünü ortadan kaldırsa da yakıt, bakım ve beklenmedik onarım giderleri nedeniyle detaylı mali planlama yapılmadan tercih edilmemesi gereken bir yaşam modeli olarak görülüyor.