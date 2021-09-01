Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç
Aksaray'da devlet desteğiyle mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç, çevre il ve ilçelere satış yapıyor.
Kadın girişimci İnanç, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurusunun kabul edilmesiyle 12 dekarlık bir alana tohumunu Çin'den getirttiği mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler ekti.
İnanç, tarlasında mor çilek, safran, şeker otu, melisa, pepino, çarkıfelek, peygamber süpürgesi, kırlangıç otu ve aronya gibi bitkileri üretiyor.
İnanç, 2010'da Çin'de yaşayan bir Türkmenistan vatandaşıyla tesadüfen tanıştığını, çilek tohumunu onun aracılığıyla Aksaray'a getirttiğini anlattı.
Yılda 150-200 bin TL kazanıyor
İnanç, şunları söyledi:
"Geçen yılların ardından şu anda yüzlerce fide sahibi oldum. Şimdi akıllı tohum üretmeye başladım. Mor çilek Meksika kökenli bir bitki...