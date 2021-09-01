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  4. Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç

Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç

Aksaray'da devlet desteğiyle mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç, çevre il ve ilçelere satış yapıyor.

Kadın girişimci İnanç, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurusunun kabul edilmesiyle 12 dekarlık bir alana tohumunu Çin'den getirttiği mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler ekti.

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İnanç, tarlasında mor çilek, safran, şeker otu, melisa, pepino, çarkıfelek, peygamber süpürgesi, kırlangıç otu ve aronya gibi bitkileri üretiyor.

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İnanç, 2010'da Çin'de yaşayan bir Türkmenistan vatandaşıyla tesadüfen tanıştığını, çilek tohumunu onun aracılığıyla Aksaray'a getirttiğini anlattı.

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Yılda 150-200 bin TL kazanıyor

İnanç, şunları söyledi:

"Geçen yılların ardından şu anda yüzlerce fide sahibi oldum. Şimdi akıllı tohum üretmeye başladım. Mor çilek Meksika kökenli bir bitki...

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