Müsilaj Çanakkale kıyılarını sardı
Çanakkale Boğazı'nda etkisini gösteren müsilaj, Çanakkale merkezinde yoğunlaştı. Bazı balıkçı sığınaklarını doldurdu. Rüzgarı ile bilinen Çanakkale'de salya birikmesine karşı ekiplerin çalışması sürüyor.
Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.
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Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.
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Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerini saran köpüksü madde, balıkçı barınağını tümüyle kapladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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