Nadide çiçekler görücüye çıktı: Koparmanın cezası 699 bin lirayı aşıyor

"Koparılması yasak"

Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde açan ve görsel şölen oluşturan doğa güzelliği hakkında konuşan Onur Kazın, "Dikmen yaylamızda, Şakayık çiçeği olarak bilenen ancak köy dilinde 'yayla çiçeği' denilen bir çiçek bu. Bu çiçek genellikle yukarı kesimlerde açıyor. Koparılması yasak, yaklaşık 700 bin lira gibi bir cezası var. Genellikle bu mevsimlerde açıyor. Bir hafta sürüyor" dedi.