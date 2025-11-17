'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı
Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerinde oynadığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi gerçek oldu. Eskişehir’de boşanma sürecindeki Şenay ve Çağlar Balkandere çifti, karşılıklı turşu dükkanı açtı.
Eskişehir’de turşu dükkânı işleten Şenay–Çağlar Balkandere çiftinin boşanma sürecinde aynı sokakta karşılıklı dükkân açması, “Neşeli Günler” filmini hatırlattı.
Çift, 2014’te evlendikten sonra 2016’da Odunpazarı’nda Değirmen Sokak’ta birlikte bir turşu dükkânı açtı.
Uzun yıllar birlikte çalışan ikili, yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanmaya karar verdi.
Boşanma süreci devam ederken Çağlar Balkandere, yakınlarının desteğiyle eşinin dükkânının tam karşısına yeni bir turşu dükkânı açtı.
Çift, yaklaşık bir yıldır aynı sokakta karşılıklı iki turşu dükkânında hizmet veriyor.
Çocukları olmayan çiftin durumu, senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı 1978 yapımı “Neşeli Günler” filmini çağrıştırıyor.
Şenay Balkandere, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra eşiyle birlikte turşu dükkânı açtığını söyledi.
Başlangıçta anlaşmalı boşanmak istediklerini ancak süreç içinde anlaşmazlıkların arttığını belirtti.
Şenay Hanım, karşı dükkânın kendisinden habersiz, aynı logo ve renklerle açıldığını söyleyerek sürecin kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.
Yaşadıkları durumun filme benzetilmesini doğal karşıladığını ancak keşke sebebin “sirke-limon tartışması” gibi masum bir konu olmasını dilediğini belirtti.
Müşterilerin sık sık “Yeni şube mi açtınız?” diye sorduğunu, ardından film esprilerinin geldiğini söyledi.
“Adile Hanım oldunuz galiba” şeklindeki esprilerin günlük rutin haline geldiğini, artık buna alıştığını dile getirdi.
Çağlar Balkandere ise turşuculuğa toptan satışla başladığını, dükkânı eşiyle birlikte perakendeye taşıdıklarını anlattı.
Boşanma kararından sonra işsiz kalmamak için aynı sokaktaki boş bir dükkânı kiralayıp yeni bir işletme açtığını söyledi.
Durumun filmle benzetilmesini “Tesadüf ama gerçek” sözleriyle yorumladı; filmdeki gibi karşı karşıya olmalarının dikkat çektiğini belirtti.
Turşu suyu tartışmasına değinen Balkandere, sirkenin daha garantili, limonun ise daha riskli olduğunu fakat müşterilere her iki seçeneği de sunduklarını söyledi.