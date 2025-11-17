Google Haberler

'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı

Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerinde oynadığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi gerçek oldu. Eskişehir’de boşanma sürecindeki Şenay ve Çağlar Balkandere çifti, karşılıklı turşu dükkanı açtı.

'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 1

Eskişehir’de turşu dükkânı işleten Şenay–Çağlar Balkandere çiftinin boşanma sürecinde aynı sokakta karşılıklı dükkân açması, “Neşeli Günler” filmini hatırlattı.

1 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 2

Çift, 2014’te evlendikten sonra 2016’da Odunpazarı’nda Değirmen Sokak’ta birlikte bir turşu dükkânı açtı.

2 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 3

Uzun yıllar birlikte çalışan ikili, yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanmaya karar verdi.

3 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 4

Boşanma süreci devam ederken Çağlar Balkandere, yakınlarının desteğiyle eşinin dükkânının tam karşısına yeni bir turşu dükkânı açtı.

4 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 5

Çift, yaklaşık bir yıldır aynı sokakta karşılıklı iki turşu dükkânında hizmet veriyor.

5 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 6

Çocukları olmayan çiftin durumu, senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı 1978 yapımı “Neşeli Günler” filmini çağrıştırıyor.

6 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 7

Şenay Balkandere, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra eşiyle birlikte turşu dükkânı açtığını söyledi.

7 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 8

Başlangıçta anlaşmalı boşanmak istediklerini ancak süreç içinde anlaşmazlıkların arttığını belirtti.

8 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 9

Şenay Hanım, karşı dükkânın kendisinden habersiz, aynı logo ve renklerle açıldığını söyleyerek sürecin kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.

9 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 10

Yaşadıkları durumun filme benzetilmesini doğal karşıladığını ancak keşke sebebin “sirke-limon tartışması” gibi masum bir konu olmasını dilediğini belirtti.

10 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 11

Müşterilerin sık sık “Yeni şube mi açtınız?” diye sorduğunu, ardından film esprilerinin geldiğini söyledi.

11 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 12

“Adile Hanım oldunuz galiba” şeklindeki esprilerin günlük rutin haline geldiğini, artık buna alıştığını dile getirdi.

12 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 13

Çağlar Balkandere ise turşuculuğa toptan satışla başladığını, dükkânı eşiyle birlikte perakendeye taşıdıklarını anlattı.

13 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 14

Boşanma kararından sonra işsiz kalmamak için aynı sokaktaki boş bir dükkânı kiralayıp yeni bir işletme açtığını söyledi.

14 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 15

Durumun filmle benzetilmesini “Tesadüf ama gerçek” sözleriyle yorumladı; filmdeki gibi karşı karşıya olmalarının dikkat çektiğini belirtti.

15 16
'Neşeli Günler' gerçek oldu! Boşanma sürecindeki karı-koca karşılıklı turşu dükkanı açtı - Resim: 16

Turşu suyu tartışmasına değinen Balkandere, sirkenin daha garantili, limonun ise daha riskli olduğunu fakat müşterilere her iki seçeneği de sunduklarını söyledi.

16 16