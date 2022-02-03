Ödüllü astrofotoğrafçı: Mehmet Ergün Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi. Ergün’ün bu fotoğrafı NASA tarafından günün fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Çıplak gözle görmenin imkansız olduğu, uzayda bulunan galaksiler, samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün... 1 | 15

Uzayda yaşanan nadir anlardan olan güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu yakalamak için aylarca hazırlık ve teknik deneme yapması gerekti. 2 | 15

Çektiği fotoğraf NASA tarafından 3 mayıs 2021 tarihinde günün gök bilim görseli ödülünü aldı. 3 | 15