  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Off-Road tutkunları Düzce'de buluştu

Off-Road tutkunları Düzce'de buluştu

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün (DÜSOF) düzenlediği 24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri tamamlandı.

Gölyaka ilçesindeki Kültür Park mesire alanının yakınında kurulan özel parkurda iki gün süren etkinliğe, çeşitli illerden 100 araç ve 200 sporcu katıldı.

1 | 25

Şenlikte ikinci gün yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Sporcular, büyük motor hacimli 65 araçla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.

2 | 25

Arıza yapan bazı araçlar da saha görevlilerince çıkarılarak yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

3 | 25

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, off-road seyircisinin heyecanlı bir gün geçirdiğini belirterek, "Organizasyona katılım yoğun. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

4 | 25