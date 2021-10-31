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  4. Off-Road tutkunları Gümüşova'da heyecana doydu

Off-Road tutkunları Gümüşova'da heyecana doydu

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nce (DÜSOF) düzenlenen 23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda dün başlayan, bugün yapılan müsabakalarla sona eren etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 65 araçla 130 sporcu katıldı.

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Çamurlu ve engebeli parkurlarda pilotlar zor anlar yaşadı.

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DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, 6 bine yakın seyircinin heyecan dolu anlara ortak olduğunu, Türkiye'deki en yüksek katılımlı off-road müsabakalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, 6 bine yakın seyircinin heyecan dolu anlara ortak olduğunu, Türkiye'deki en yüksek katılımlı off-road müsabakalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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