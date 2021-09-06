Öğrencilerin heyecanı 'yüz'lerine yansıdı Türkiye genelinde COVID-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi. 1 | 14

Ülke genelinde, tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 milyon dolayındaki öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı. 2 | 14

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda COVID-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı. 3 | 14