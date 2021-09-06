Öğrencilerin heyecanı 'yüz'lerine yansıdı
Türkiye genelinde COVID-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitim başladı.
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.
Ülke genelinde, tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 milyon dolayındaki öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı.
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda COVID-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı.
Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.