Oltu taşında el emeği: Günde 7 tespih, fiyatı 6 bin liraya kadar çıkıyor
Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan tespih ustası Halis Aydın, 45 yıldır Oltu taşı tespihlerini sabır ve ustalıkla işleyerek geleneksel bir mesleği ayakta tutuyor. Halis Aydın, genellikle sipariş üzerine çalıştığını belirterek Oltu taşı tespihlerin fiyatlarının, taşın büyüklüğü ve işçilik detaylarına göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıktığını ifade ediyor.
Oltu’ya bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Aydın, ilkokul eğitiminin ardından aile büyüklerinden öğrendiği tespih ustalığını yıllar içinde geliştirerek mesleğini yaşam biçimi haline getirdi. Yaklaşık yarım asırdır Oltu taşıyla çalışan Aydın, üretimini evinin bahçesinde kurduğu küçük atölyede sürdürüyor.
Sabah erken saatlerde tezgâhının başına geçen usta, akşam ezanına kadar çalışarak günde ortalama 5 ila 7 adet tespih üretiyor. El emeği ve göz nuru ürünler, hem yöre halkının hem de koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.
Genellikle sipariş üzerine çalıştığını belirten Aydın, tespih fiyatlarının kullanılan taşın büyüklüğüne ve işçiliğin detayına göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıktığını söylüyor.
Oltu taşının doğallığını korumaya özen gösterdiğini ifade eden Aydın, sade tasarımları tercih ettiğini, aşırı işlemenin taşın değerini düşürdüğünü dile getiriyor.
Mesleğini büyük bir sevgiyle sürdürdüğünü vurgulayan Halis Aydın, Oltu taşı tespih ustalığını gelecek kuşaklara aktarmak ve bu kültürel mirasın yaşamasını sağlamak istediğini belirtiyor.