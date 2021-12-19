Omicron Hollanda'yı 4 hafta kapattı Hollanda'da, COVID-19 ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasıyla bugünden itibaren 4 hafta tam kapanma uygulanacak.

Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak. Kapatılan restoranlar ve mağazalar, paket servisi yapabilecek. 1 | 29

İngiltere'de 37 bin 101 vaka Öte yandan İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 133 yeni Omicron vakası tespit edildi ve toplam Omicron vaka sayısını 37 bin 101'e yükseldiği. 2 | 29

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 12 bin 133 yeni Omicron vakası tespit edildiği ve toplam Omicron vaka sayısını 37 bin 101'e yükseldiği aktarıldı. 3 | 29