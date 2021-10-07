Orman ve sahillere atlı polis

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliği İstanbul'da 2018 yılında kuruldu.

Şu an 3'ü kadın 9 atlı polisin görev yaptığı birlikte, süvari polisler çiftlikte hem atların eğitimleri hem de bakımlarıyla ilgileniyor. Dış ortamlara uyumunu sağlamak adına atlara sis ve ses bombalı ortamda eğitimler de veriliyor. Atlı Polis Grup Amirliğindeki manej (eğitim) alanında binicileriyle eğitim alan atlar, toplumsal olaylardaki çevresel etkilere alıştırılıyor.