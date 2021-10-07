Orman ve sahillere atlı polis
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 3 kadın 9 atlı polis; sahillerde, ormanlık alanlarda ve turistik bölgelerde görev yapıyor.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliği İstanbul'da 2018 yılında kuruldu.
Şu an 3'ü kadın 9 atlı polisin görev yaptığı birlikte, süvari polisler çiftlikte hem atların eğitimleri hem de bakımlarıyla ilgileniyor. Dış ortamlara uyumunu sağlamak adına atlara sis ve ses bombalı ortamda eğitimler de veriliyor. Atlı Polis Grup Amirliğindeki manej (eğitim) alanında binicileriyle eğitim alan atlar, toplumsal olaylardaki çevresel etkilere alıştırılıyor.
Devriyelerde, toplumsal olaylarda, eğitim ve gösteri amaçlı görevlerde yer alan atlı polis ekipleri, 7 dönüm üzerine kurulu Sultangazi Çiftliği'nde atlarını tımar ederek güne başlıyor.
Atlı polisler, çiftliklerinde geçen günlerini ve devriye atmadan önceki hazırlıklarını anlattı.
Kadın atlı polislerden 22 yaşındaki Merve Geyik, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi.