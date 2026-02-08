Öyle birine benzettiler ki! Hatıra gümüş para sosyal medyada olay oldu
2022'de ölen Kraliçe II. Elizabeth'in doğumunun 100. yılı anısına basılan gümüş hatıra para, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Pek çok kullanıcı, paranın üzerindeki portreyi “Mrs. Doubtfire’a benziyor” diyerek eleştirdi.
İngiliz monarşisinin simge isimlerinden Kraliçe II. Elizabeth'in doğumunun 100. yılı için basılan özel bir gümüş para, beklentilerin aksine hayranlarını memnun etmedi.
Hatıra amaçlı çıkarılan 5 dolarlık Avustralya gümüş parası, sosyal medya kullanıcılarının sert yorumlarına hedef oldu.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, paranın üzerindeki Kraliçe portresinin 1993 yapımı ünlü komedi filmindeki Mrs. Doubtfire (Robin Williams) karakterine benzediği öne sürüldü.
Bazı kullanıcılar benzerliği abartılı bulurken, bir yorumda portrenin “duvara çarpmış gibi” göründüğü ifade edildi. Başka bir kullanıcı ise tasarımı “rahatsız edici” olarak nitelendirdi.
Bu, kraliyet ailesini konu alan madeni paralarda yaşanan ilk hayal kırıklığı değil. 2011 yılında basılan Prens William ve Kate Middleton’ın düğününe özel 5 sterlinlik para da kamuoyundan olumsuz eleştiriler almıştı.
Kanada’da basılan 15 dolarlık parada ise Prens Harry’nin neredeyse tanınmaz halde olduğu yorumları yapılmıştı.
Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth'in portresini taşıyan son 1 sterlinlik paralar geçen yıl dolaşıma girdi. Royal Mint tarafından 2022 tarihli olarak basılan bu paralar, şu anda dolaşımdaki en nadir 1 sterlinler arasında yer alıyor.
Toplamda 23 milyondan fazla basılan bu serinin, ilerleyen dönemde koleksiyoncular için ciddi değer kazanabileceği belirtiliyor. 2022 tarihli bu paraların ön yüzünde Kraliçe’nin portresi, arka yüzünde ise taç, İngiliz gülü, İskoç devedikeni, Galler pırasası ve Kuzey İrlanda yoncası bulunuyor.
Uzmanlar, geçmişte 2011 Edinburgh City 1 sterlinlik paranın nominal değerinin 95 katına satıldığını hatırlatıyor.