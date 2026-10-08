Patateste yılın son hasadı 29 Ekim’de: 500 bin ton rekolte bekleniyor

Sivas'ta bu sene yaklaşık 100 bin dekar üzerinde ekilen patateste rekolte 450 bin ile 500 bin ton arasında olacak bu da çok büyük bir rakam. Çiftçimizin ürettiği ürün para ettiği sürece patates üretilmeye devam edecek. Sivas'ta hasadı yapılacak patates için havaların biraz daha soğuması lazım, kışa dayanıklı olması için kabuğunun kalınlaşması lazım, aromasının güçlü lazım. Her yıl Sivaslı çiftçiler büyük bir emekle çalışarak ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyorlar. Biz patates konusunda dışarıya bağlı olmamak adına kendimize yetecek şekilde üretimini yapıyoruz.