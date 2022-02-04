Pekin, Kış Olimpiyatları açılışında dijital şov yaptı
Pekin Kış Olimpiyatları, Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı. Açılış töreninde kullanılan ışık ve dijital gösteriler töreni adeda dev bir dijital dünyaya dönüştürdü.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın resmi açılış töreni yapıldı.
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91 ülkeden sporcuların katıldığı oyunların Uluslar Geçit Töreni'nde yürüyen tüm sporcuların COVID-19'a karşı korunmak için maske taktığı görüntülere yansıdı.
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İşte açılış töreninden fotoğraflar...
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