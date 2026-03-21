Popüler sokak lezzetini 5 bin yıl önce onlar bulmuş!
Bugün Çin’de sokak lezzeti olarak tüketilen pankeklerin kökeni, 5 bin yıl öncesine uzanıyor. Antik efsaneler, şiirler ve arkeolojik bulgular, bu sade yemeğin aslında köklü bir kültürel miras olduğunu ortaya koyuyor.
Çin mutfağının vazgeçilmez kahvaltılıklarından biri olan pankekler, sanıldığından çok daha eski bir geçmişe sahip. Henan eyaletindeki Yangshao bölgesinde bulunan antik bir tava, bu yiyeceğin tarihinin yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayandığını gösteriyor.
Bugün milyonlarca kişinin tükettiği bu basit lezzet, aslında hem mitolojik hem de tarihi anlatılarla zenginleşmiş bir kültürel simge.
Çin pankeklerinin ortaya çıkışıyla ilgili en dikkat çekici anlatımlardan biri, mitolojik tanrıça Nuwa’ya dayanıyor. Efsaneye göre Nuwa, gökyüzünü onarmak için renkli taşları eritip nehir yatağında şekillendirdi. Bu şekillerin, pankeklerin ilk hali olduğu kabul ediliyor.
Bir diğer halk hikayesi ise Qin Hanedanlığı’nın sonunu getiren isyanlara katılan savaş lordu Xiang Yu’ya uzanıyor. Rivayete göre sıcak bir taş üzerinde pişen kuş yumurtasından ilham alan Xiang Yu, un hamurunu pişirerek pankek benzeri bir yiyecek geliştirdi.
Antik dönemlerde pankekler, özellikle yoksul halkın tükettiği ekonomik bir yiyecek olarak öne çıktı. Ucuz ve kolay hazırlanabilir olması, bu yemeğin geniş kitlelere yayılmasını sağladı.
“Jianbing” adı verilen Çin pankeklerinin ismi ise yaklaşık 1500 yıldır edebi metinlerde yer alıyor. Bu da pankeklerin sadece mutfakta değil, kültürde de önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.
Tang Hanedanlığı döneminde yaşayan şair Duan Wei’nin pankeklere olan sevgisi, bu yemeğin kültürel etkisini gözler önüne seriyor. Rivayete göre şair, her yeni pankek pişirildiğinde bir şiir tamamlayacak kadar ilham alıyordu.
Daha sonraki dönemlerde ünlü yazar Pu Songling de pankekleri detaylı şekilde betimledi. Ona göre mükemmel bir pankek, dolunay gibi yuvarlak, ince ve gün batımındaki bulutlar kadar kızıl olmalıydı.
Song Hanedanlığı döneminde ortaya çıkan “gökyüzünü koklama” geleneği de pankeklerin kültürel önemini ortaya koyuyor. Bu ritüelde pankekler avlularda pişirilip kırmızı iplerle evlerin önüne asılarak tanrıça Nuwa’ya sunuluyordu.
Ayrıca eski Çin resimlerinde de pankek pişiren insanlara yer verilmesi, bu yemeğin gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Bugün Çin’de farklı bölgelerde çeşitli pankek türleri bulunuyor.
- Shandong jianbing: En klasik türlerden biri
- Tianjin jianbing guozi: İçinde çıtır hamur bulunan versiyon
- Shanghai cong you bing: Soğanlı pankek