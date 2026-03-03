Quentin Tarantino öldü iddiası ortalığı karıştırdı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası sosyal medyada yayılan “Quentin Tarantino öldü” iddiası kısa sürede viral oldu. Kaynak olarak Deadline gösterilirken, yönetmene yakın isimlerden konuya ilişkin açıklama geldi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun saldırılarda hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayıldı.
Sosyal medyada viral olan ölüm iddiası
X platformunda 150 binden fazla takipçisi bulunan bir kullanıcı, Tarantino’nun İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısında öldüğünü öne sürdü. 62 yaşındaki Amerikalı yönetmenin yaşamını yitirdiği iddiası kısa sürede viral hale geldi.
Deadline kaynak gösterildi
Söz konusu paylaşımlarda kaynak olarak eğlence dünyasının saygın yayın organlarından Deadline gösterildi.
'Öldü' iddiasına yalanlama
Ancak yönetmene yakın isimler, Deadline’a yaptıkları açıklamada ölüm haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve Tarantino’nun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Yapay zekâ görselleri dolaşıma sokuldu
"Ucuz Roman", "Kill Bill", "Bir Zamanlar Hollywood'da" gibi yapımların arkasındaki isim olan Tarantino’nun İsrail’de bir sığınakta bulunduğunu öne süren ve yapay zekâ ile oluşturulduğu belirtilen çok sayıda görsel de X’te dolaşıma girdi.
Bu içeriklerin bir kısmı platformun yapay zekâ aracı Grok tarafından sahte olarak işaretlendi.