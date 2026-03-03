Yapay zekâ görselleri dolaşıma sokuldu

"Ucuz Roman", "Kill Bill", "Bir Zamanlar Hollywood'da" gibi yapımların arkasındaki isim olan Tarantino’nun İsrail’de bir sığınakta bulunduğunu öne süren ve yapay zekâ ile oluşturulduğu belirtilen çok sayıda görsel de X’te dolaşıma girdi.