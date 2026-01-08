Rihanna yeni koleksiyonunda Afrodit’ten ilham aldı
Rihanna, Savage X Fenty’nin Sevgililer Günü kampanyasında Yunan mitolojisinin aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’ten ilham alan modern bir yorumla kamera karşısına geçti. Koleksiyon, romantizmi güçlü ve iddialı bir estetikle buluşturuyor.
Yeni koleksiyonda hem kadınlar hem de erkekler için tasarlanan parçalar yer alıyor. Öne çıkan ürünler arasında Sinful Rose Printed Lace ve Savage X Satin serileri dikkat çekiyor.
Rihanna, Savage X Fenty’nin bu yeni kampanyasıyla yeniden kameranın önüne geçti. Markanın kurucusu olan yıldız isim, klasiklerden beslenen bir estetik anlayışıyla kampanyanın merkezinde yer alıyor.
Kampanya görselleri, Sevgililer Günü’ne özgü alışılmış kalp ve pembe tonlarından uzak duruyor. Yumuşak ışıklar, zarif dokular ve zengin renk paletiyle daha asil ve sofistike bir atmosfer yaratılıyor.
Ortaya çıkan estetik romantik bir hava taşırken, Savage X Fenty’nin karakteristik cesur ve güçlü duruşu stilin her detayında hissediliyor. Zarafet ile meydan okuyan bir şıklık bir arada sunuluyor.
Rihanna’ya kampanyada oyuncular Lovie Simone ve Michael Cooper Jr. eşlik ediyor. Ayrıca modeller Emma Arletta ve Vivian Wilson da kampanyanın yüzleri arasında yer alıyor.
Marka, koleksiyonu yalnızca Sevgililer Günü’ne özel parçalar olarak konumlandırmıyor. Tasarımlar, ister özel bir hediye olarak ister günlük kombinlerin altında kullanılsın, giyene güç ve özgüven aşılamayı hedefliyor.
Savage X Fenty’nin yeni Sevgililer Günü koleksiyonu, markanın resmi internet sitesinde ve seçili mağazalarda satışa sunulmuş durumda. Kampanya, iç giyimde sezonluk değil zamansız bir etki yaratmayı amaçlıyor.