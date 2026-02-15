“Ruhların dansı” İsveç semalarında: Kuzey Işıkları büyüledi
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) İsveç'in kuzey bölgesinde yer alan Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde görüldü.
Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde görülen Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), gökyüzünde oluşturduğu yeşil, mor ve kırmızı tonlarıyla izleyenleri büyüledi.
Dünyanın en gizemli doğa olayları arasında yer alan ve “ruhların dansı” olarak adlandırılan Kuzey Işıkları, İsveç’in kuzeyinde yer alan Umea kenti yakınlarında yeniden ortaya çıktı.
Backsjön bölgesinde gözlemlenen aurora, karanlık gökyüzünü aydınlatarak etkileyici görüntüler oluşturdu.
Tarihte Kuzey Kutbu çevresinde yaşayan toplulukların, Aurora Borealis’i gökyüzünde dans eden ruhlar olarak yorumladığı biliniyor.
Günümüzde ise bu doğa olayı her yıl yüz binlerce turisti kutup bölgelerine çekiyor.
Kuzey Işıkları nasıl oluşuyor?
Kuzey Işıkları, Güneş’ten yayılan yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girerek atmosferdeki gazlara çarpması sonucu oluşuyor.
Bu çarpışmalar sırasında ortaya çıkan enerji, gökyüzünde yeşil, mor ve kırmızı renkli ışık huzmeleri şeklinde görülüyor.