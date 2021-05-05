Rusya'da S-400'lü Zafer Bayramı kutlama provası
Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.
Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.
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Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
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Geçit törenine S-400 Triumph, orta menzilli hava ve füze savunma sistemi de katıldı.
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Vatandaşlar, geçit törenine katılacak askeri araçları seyretmek için Tverskaya Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
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