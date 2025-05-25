Basketbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği an geldi! Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun finalinde bugün, 25 Mayıs 2025 Pazar günü TSİ 19:00'da AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Abu Dabi'deki Etihad Arena, bu büyük şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacak. Bu dev final, S Sport ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. S Sport'un uydu frekans bilgileri merak ediliyor.

1 | 3