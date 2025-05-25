S Sport uydu frekans bilgileri: Fenerbahçe Beko maçı uydudan nasıl izlenir?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun finalinde AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Bu tarihi mücadele, 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19:00'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak. Fenerbahçe, 2017'de kazandığı ilk EuroLeague şampiyonluğunun ardından ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefliyor. Rakibi Monaco ise tarihinde ilk kez finalde boy gösterecek. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, bu heyecan dolu finali kaçırmamak için ekran başında olacak.
Basketbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği an geldi! Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun finalinde bugün, 25 Mayıs 2025 Pazar günü TSİ 19:00'da AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Abu Dabi'deki Etihad Arena, bu büyük şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacak. Bu dev final, S Sport ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. S Sport'un uydu frekans bilgileri merak ediliyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal