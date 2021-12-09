Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı

Katalan mimar Antoni Gaudi'nin önemli eserlerinden biri olup 19. yüzyıldan bu yana inşası devam eden Kutsal Aile'nın, 5,5 tonluk büyük bir yıldızla taçlandırılan Meryem Ana kulesi, açılış dolayısıyla ilk kez ışıklandırıldı.

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