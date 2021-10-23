Şahin ve Türeci'nin ödül töreninde Türk bayrağı detayı
ispanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi ödülleri sahiplerini buldu.
Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda düzenlenen törene Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, tahtın ilk veliahtı 16 yaşındaki Asturias Prensesi Leonor ve ikinci veliahtı Prenses Sofia katıldı.
Asturias Prensesi ödüllerinde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödüle layık görülen COVID-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin 1981 yılından bu yana verilen ödüllerde ilk Türk olmalarından dolayı, tören alanında Türk bayrağı da ilk defa dalgalandı.