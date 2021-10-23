Şahin ve Türeci'nin ödül töreninde Türk bayrağı detayı

Asturias Prensesi ödüllerinde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödüle layık görülen COVID-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin 1981 yılından bu yana verilen ödüllerde ilk Türk olmalarından dolayı, tören alanında Türk bayrağı da ilk defa dalgalandı.

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