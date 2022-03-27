Saldırıların azaldığı Kiev'de hareketlilik artıyor

Elya, son günlerde merkezde hava saldırıları olmasa da sirenlerin sık sık çaldığını belirterek, "Şimdilik ortam güvenli fakat sirenler hala çalıyor, bu bizi korkutuyor." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Kiev'de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini kaydederek, "Ama savaş sadece cephede değil tüm ülkede devam ediyor." dedi.