Saldırıların azaldığı Kiev'de hareketlilik artıyor
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de son günlerde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.
Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı.
Khreshatyk Caddesinde köpeğini gezdiren Elya, "Ukraynalı askerler vatandaşlarının kendilerini güvende hissedebilmeleri için elinden geleni yapıyor." dedi.
Elya, son günlerde merkezde hava saldırıları olmasa da sirenlerin sık sık çaldığını belirterek, "Şimdilik ortam güvenli fakat sirenler hala çalıyor, bu bizi korkutuyor." şeklinde konuştu.
Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Kiev'de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini kaydederek, "Ama savaş sadece cephede değil tüm ülkede devam ediyor." dedi.