Sapanca Gölü alarm veriyor: Su seviyesi tarihin en düşük noktasında

Su seviyesi rekor düşüşte

Kuraklığın etkili olduğu 2014 yılında 29,64 metreye kadar gerileyen göldeki su seviyesi, sonraki yıllarda yağışlarla yeniden yükselmişti. 2023 yılı Aralık ayında maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşan su kotu, son dönemde yeniden düşüşe geçti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, azalan yağışlar, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve benzeri nedenler Sapanca Gölü’nü de olumsuz etkiledi. 2024 yılı Aralık ayında su seviyesi 29,97 metre olarak ölçüldü. Bu yılın başındaki yağışlarla nisanda 30,95 metreye kadar çıkan seviye, özellikle yaz aylarında kentte “sıfır” yağış görülmesiyle hızla geriledi.