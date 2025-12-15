Sapanca Gölü alarm veriyor: Su seviyesi tarihin en düşük noktasında
Sakarya ile Kocaeli’nin ve Doğu Marmara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sapanca Gölü’nde su seviyesi, 28,54 metreye düşerek şimdiye kadarki en düşük kot seviyesine indi.
Marmara Bölgesi’nin kritik içme suyu kaynakları arasında yer alan ve adını Sakarya’nın Sapanca ilçesinden alan Sapanca Gölü, Arifiye’den başlayarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesine kadar uzanıyor.
Yaklaşık 47 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan gölün en derin noktası 61 metreye ulaşıyor. Sapanca Gölü, özellikle güney kesiminden gelen Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbuldere, Karadere ve Kaymakçı dereleriyle besleniyor. Göl, tam doluluk seviyesine ulaştığında ise fazla suyunu doğu ucundan Çark Deresi aracılığıyla Sakarya Nehri’ne aktarıyor.
Su seviyesi rekor düşüşte
Kuraklığın etkili olduğu 2014 yılında 29,64 metreye kadar gerileyen göldeki su seviyesi, sonraki yıllarda yağışlarla yeniden yükselmişti. 2023 yılı Aralık ayında maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşan su kotu, son dönemde yeniden düşüşe geçti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, azalan yağışlar, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve benzeri nedenler Sapanca Gölü’nü de olumsuz etkiledi. 2024 yılı Aralık ayında su seviyesi 29,97 metre olarak ölçüldü. Bu yılın başındaki yağışlarla nisanda 30,95 metreye kadar çıkan seviye, özellikle yaz aylarında kentte “sıfır” yağış görülmesiyle hızla geriledi.
Mayısta 30,86 metre olan göl kotu; haziranda 30,57, temmuzda 30,12, ağustosta 29,66, eylülde 29,30, ekimde 29,04 ve kasımda 28,56 metreye düştü. 15 Aralık itibarıyla ise seviye 28,54 metre olarak kaydedildi.
Su seviyesinin tarihin en düşük noktasına inmesiyle göl kıyısında yaklaşık 50 metreye varan çekilmeler yaşandı. Bu durum nedeniyle bazı kayıklar karaya otururken, iskele bulunan alanlar tamamen susuz kaldı. Aynı noktalardan çekilen eski ve güncel fotoğraflar, yaşanan su kaybının boyutunu net şekilde ortaya koydu.
Son 11 yılın en kurak dönemi
Yağış miktarındaki ciddi düşüş, Sapanca Gölü’nü besleyen dere ve kaynakları da olumsuz etkiledi. Kentte 2014 yılında metrekareye 948,8 kilogram yağış düşerken, bu rakam 2024’te 585,1, bu yıl ise 474,7 kilogram/metrekare olarak ölçüldü.
Bu yıl ocakta 67,3, şubatta 83,1, martta 21,2, nisanda 29,4, mayısta 26,4, haziranda 3,4, temmuzda 0, ağustosta 13,2, eylülde 58,5, ekimde 130,2 ve kasımda 58,5 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.
Tasarruf önlemleri devrede
Sakarya Valiliği İl Kuraklık Merkezi, 17 Mart’ta içme suyunda sorun yaşanmaması için bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda SASKİ’nin tasarruflu su kullanımını teşvik eden bilgilendirme çalışmaları yürütmesi kararlaştırıldı.
İçme suyu hatlarında kayıp-kaçak denetimlerinin artırılması, bahçe sulaması için yeni abonelik verilmemesi, TÜPRAŞ’ın alternatif kaynaklara yönelmesi, gölden alınan içme suyunun kontrollü yapılması ve alternatif su depolama tesislerinin hızla hayata geçirilmesi planlandı.
Ayrıca Sapanca Gölü havzasında faaliyet gösteren şişeleme su fabrikalarının kaynak noktalarında yüzde 30 can suyu bırakmasının takibi yapılacak. Gölü besleyen kaynak ve derelerden, DSİ ve SASKİ görüşü olmadan yapılan su kullanımlarının tespiti halinde ise cezai işlem uygulanacak.
SASKİ, 2023’ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık bir yıllık su tüketimine denk gelen kayıp nedeniyle su tasarrufu ve bilinçli kullanım seferberliği başlattı.