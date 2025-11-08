Seyahat fenomeni sokakta ölü bulundu

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “4 Kasım’da gelen ihbar üzerine belirtilen adreste bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemesi sonrası tıbbi rapor hazırlanmıştır, suç unsuru saptanmamıştır” ifadelerine yer verdi. Ancak ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı.