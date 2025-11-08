Google Haberler

Seyahat fenomeni sokakta ölü bulundu

Hindistanlı sosyal medya fenomeni Anunay Sood, ABD'de bir otomobil etkinliğine katıldıktan sonra sokakta ölü bulundu. 32 yaşındaki fenomenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

ABD'de Las Vegas polisi, 32 yaşındaki seyahat fenomeni Anunay Sood’un 4 Kasım 2025’te South Las Vegas Bulvarı’nın 3100 numaralı bloğunda ölü bulunduğunu açıkladı.

1,4 milyon takipçili Sood, Wynn Hotel’de düzenlenen Concours Elite adlı lüks otomobil etkinliğine katılmış, burada diğer influencerlar ve gazetecilerle buluşmuştu.

Eve döneceği gün otel yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “4 Kasım’da gelen ihbar üzerine belirtilen adreste bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemesi sonrası tıbbi rapor hazırlanmıştır, suç unsuru saptanmamıştır” ifadelerine yer verdi. Ancak ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Sood’un sevgilisi Shivani Parihar, Instagram’da birlikte çekildikleri bir fotoğrafla duygusal bir mesaj paylaştı:

“Sen benim her şeyimdin. Yokluğun hâlâ gerçek gelmiyor. Her şey seni hatırlatıyor.”

