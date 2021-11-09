Sırbistan, 'Bosna Kasabı' Mladic'in duvar resmini korumaya aldı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resmi İçişleri Bakanlığı tarafından korumaya alındı.
"Bosna Kasabı" lakaplı Mladic'in temmuz ayında çizilen duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) üyelerine karşı çıkan hükümet, polis güçlerini bölgede konuşlandırarak, duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını açıkladı.
Duvar resmi önünde toplanan kalabalık arasından yumurta atan Aida Corovic isimli kadının ise sivil polis güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, duvar resminin kaldırılması durumunda meydana gelebilecek şiddet olaylarını engellemek adına söz konusu resmi koruma kararı aldıkları ifade edildi.
YIHR temsilcileri de duvar resminin devlet koruması altına girdiğini söyleyerek, konuya ilişkin cesaretlerini kaybetmeyeceklerini belirtti.