'Sivas pastırması'na coğrafi işaret başvurusu yapıldı Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, lezzetini kentte üretilen büyükbaş hayvan etinden, tuzu ve çemeninden alan 'Sivas pastırması' için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescilinde başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sivas pastırması"nı markalaştırmak için harekete geçtiklerini belirtti. 1 | 13

Tescilin alınmasının ardından pastırmayı belli standartlara göre üreteceklerini kaydeden Hastaoğlu, "Kentimizin sahip olduğu değerlerden biri de Sivas mutfağıdır. Zengin mutfağı ve özgün yemekleriyle Sivas bir gastronomi şehri olmaya adaydır. Bu konu odağında çalışmalar da devam etmektedir." ifadelerini kullandı. 2 | 13

Coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Hastaoğlu, "Sivas pastırması, kentimizde yetiştirilmiş sağlıklı ve 2 yaşını doldurmuş danalardan elde edilen karkas etinin Sivas kaya tuzuyla tuzlanıp kurutulması ve acı toz biber, ince öğütülmüş pastırmalık çemen ve sarımsakla kaplanmasıyla üretilir... 3 | 13