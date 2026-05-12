Şöhret serveti korumaya yetmedi: Milyonlar kazanırken iflasın eşiğine gelen ünlüler…
Bir dönem servetleriyle gündem olan birçok ünlü isim, yanlış yatırımlar, vergi borçları, lüks harcamalar ve hukuki sorunlar nedeniyle maddi çöküş yaşadı. Milyonlar kazanan yıldızların bazıları iflas başvurusu yaparken, bazıları ise borçlarını ödeyebilmek için yıllarca yeniden çalışmak zorunda kaldı.
İşte şöhretine rağmen maddi çöküş yaşayan 14 ünlü isim…
Mike Tyson
Bir dönem dünyanın en korkulan boksörlerinden biri olan Tyson, kariyeri boyunca 300 milyon dolardan fazla kazandı. Ancak lüks yaşam tarzı, pahalı malikaneler, egzotik evcil hayvanlar ve yüksek harcamalar nedeniyle büyük borç yükü altına girdi.
2003 yılında 23 milyon doları aşan borçlarla iflas başvurusunda bulunan Tyson, daha sonra oyunculuk, podcast yayıncılığı ile yeniden toparlanmaya çalıştı.
Nicolas Cage
Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, bir dönem Avrupa’daki şatolardan özel adalara kadar çok sayıda pahalı mülke sahipti. Yaklaşık 150 milyon dolar kazanan oyuncu, milyonlarca dolarlık vergi borcuyla karşı karşıya kaldı.
Cage’in dinozor kafatası, nadir çizgi romanlar ve sıra dışı koleksiyonlara yaptığı harcamalar Hollywood’da uzun süre konuşuldu. Oyuncu daha sonra borçlarını kapatabilmek için çok sayıda projede yer almak zorunda kaldı.
MC Hammer
1990’ların en çok kazanan müzisyenlerinden biri olan MC Hammer, yalnızca 1991 yılında 33 milyon dolar gelir elde etti. Ancak 200 kişilik çalışan kadrosu ve milyonlarca dolarlık malikanesi büyük mali yük oluşturdu.
Müzik satışlarının düşmesiyle gelirleri azalan Hammer, 1996 yılında yaklaşık 13 milyon dolar borçla iflas etti.
Toni Braxton
Yedi Grammy ödülüne sahip Toni Braxton, sağlık sorunları ve kötü sözleşmeler nedeniyle iki kez iflas başvurusu yaptı.
Lupus ve kalp problemleri nedeniyle yüksek tedavi masraflarıyla karşı karşıya kalan şarkıcı, müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmalar nedeniyle beklediği gelirleri elde edemedi.
50 Cent
Vitaminwater anlaşmasından yaklaşık 100 milyon dolar kazanan 50 Cent, açılan davalar ve hukuki süreçler nedeniyle maddi sıkıntı yaşadı.
2015 yılında iflas koruma başvurusu yapan rapçinin, milyonlarca dolarlık dava masrafları nedeniyle ciddi finansal baskı altında kaldığı belirtildi.
Gary Coleman
“Diff’rent Strokes” dizisiyle ün kazanan Gary Coleman, çocuk yaşta milyonlar kazanmasına rağmen ailesi ve menajerleri tarafından yanlış yönetilen mali süreçler nedeniyle parasını kaybetti.
1999’da iflas eden Coleman, hayatının ilerleyen dönemlerinde güvenlik görevlisi gibi farklı işlerde çalışmak zorunda kaldı.
Kim Basinger
Kim Basinger’ın Georgia eyaletindeki Braselton kasabasının büyük bölümünü satın alması, Hollywood’un en başarısız yatırımlarından biri olarak gösterildi.
20 milyon dolarlık proje başarısız olurken oyuncu ayrıca bir filmden çekilmesi nedeniyle açılan davada milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.
Burt Reynolds
1970 ve 1980’lerin en popüler oyuncularından biri olan Burt Reynolds, başarısız yatırımlar ve pahalı boşanma süreci nedeniyle 1996 yılında iflas etti.
Azalan oyunculuk gelirleri ve yüksek yaşam giderleri Reynolds’ın ekonomik olarak zorlanmasına neden oldu.
Meat Loaf
“Bat Out of Hell” albümü dünya çapında milyonlarca satan Meat Loaf, yapımcılarıyla yaşadığı hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre gelir elde edemedi.
1983 yılında iflas eden sanatçı, daha sonra müzik kariyerine geri dönerek yeniden maddi denge sağlamayı başardı.
Pamela Anderson
“Baywatch” dizisiyle dünya çapında tanınan Pamela Anderson, vergi borçları ve yanlış finansal danışmanlık nedeniyle büyük borçlarla karşılaştı.
Malibu’daki evine ilişkin yenileme masrafları ve açılan davalar oyuncunun ekonomik sorunlarını büyüttü.
Willie Nelson
Country müziğin efsane isimlerinden Willie Nelson, 1990 yılında ABD vergi kurumu IRS’ye 16,7 milyon dolar borçlandı. IRS’nin mal varlıklarına el koymasının ardından Nelson, borcunu kapatabilmek için yoğun konser programlarıyla yeniden gelir elde etmeye çalıştı.
Lindsay Lohan
Çocuk yaşta yıldızlaşan Lindsay Lohan, hukuki sorunlar, rehabilitasyon süreçleri ve yüksek harcamalar nedeniyle büyük mali kayıplar yaşadı. Vergi borçlarıyla gündeme gelen oyuncunun kariyerindeki duraksama da gelirlerini ciddi şekilde azalttı.
Sinbad
1990’ların popüler komedyenlerinden Sinbad, yıllar içinde artan vergi borçları ve iflas süreçleriyle gündeme geldi.
Bir dönem oldukça istikrarlı görünen kariyerine rağmen ekonomik sorunlardan kurtulmakta zorlandı.
Wesley Snipes
Bir dönemin en çok kazanan aksiyon yıldızlarından Wesley Snipes, vergi beyannamesi vermediği gerekçesiyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldı.
2008 yılında vergi suçlamaları nedeniyle ceza alan oyuncunun milyonlarca dolarlık vergi borcuyla mücadele ettiği belirtildi.