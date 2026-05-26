Spil Dağı’nda şakayıklar açtı: Koparmanın cezası 699 bin lira

Yaklaşık bin metre ve üzerindeki rakımlarda yetişen şakayıklar, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla koruma altında bulunuyor. Yetkililer, şakayıkları koparanlara bu yıl için 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Türkiye'de Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ılıman iklimlerde yetişebilen şakayıklar, Spil Dağı'nda doğal yaşamını sürdürüyor.

Koruma altındaki türleri koparanlara uygulanan cezaların her yıl arttığına dikkat çekilirken, ceza miktarının 2022'de 109 bin 593 lira, 2023'te 244 bin 315 lira, 2024'te 387 bin 142 lira, 2025'te 557 bin 212 lira olduğu, 2026 yılında ise 699 bin 245 liraya yükseldiği bildirildi.