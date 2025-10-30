Stranger Things 5. sezon tarihi belli oldu
Üç kısım halinde yayınlanacak olan Stranger Things’in 5. ve final sezonunun tarihi belli oldu.
Beklenen an geldi... Stranger Things’in final sezonundan resmi fragman paylaşıldı. Netflix'te Üç kısım halinde yayınlanacak final sezonun ilk kısmı 27 Kasım’da, ikinci kısmı 26 Aralık’ta ve son bölümü ise 1 Ocak’ta Türkiye saati ile 04.00’da yayınlanacak.
Stranger Things 5. sezonun konusuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "1987 yılı sonbaharı… Geçitlerin açılmasının yara izlerini taşıyan Hawkins’de kahramanlarımız tek bir hedef için buluşur."
"Vecna’yı bulmak ve öldürmek. Fakat Vecna, ortadan kaybolmuştur, yeri ve planları bilinmemektedir. Öte yandan devlet tarafından kasaba sınırlarında uygulanan askeri karantina ve Eleven’ı bulmak için yapılan arama çalışmalarının hız kazanması, Eleven’ı gizlenmeye devam etmeye zorlarken, ekibin işlerini de daha karmaşık bir hale getirir."
"Will’in ortadan kayboluşunun yıl dönümü yaklaştıkça tanıdık, ağır bir korku etraflarını sarar."
"Son mücadele yaklaşmaktadır ve beraberinde daha önce görmedikleri kadar güçlü ve öldürücü bir karanlığı da getirir. Bu kabusu sonlandırmak için herkesin - tüm ekibin - son defa birlikte durması gerekecektir."
Duffer Kardeşler’in yazıp yönettiği Stranger Things’in oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray)
Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Lt. Akers) ve Linda Hamilton (Dr. Kay).