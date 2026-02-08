Tarlada 5 lira, pazarda 80 lira: Hepsi tarlada kaldı
Bursa’da semt pazarlarında tanesi 70-80 liradan satılan karalahana, üreticide alıcı bulamayınca tarlada kaldı. Niğde’nin Bor ilçesinde üretim yapan çiftçi Hasan Aydın, tüccarların ürünü tanesi 5 liradan almak istemesi nedeniyle hasat yapmadığını ve ürünlerin çürümeye başladığını söyledi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki pazarlarda yüksek fiyatla satılan karalahanadaki artışın, sera üretiminden kaynaklı olmadığı belirtildi. Buna rağmen üretici ile tezgah fiyatı arasındaki fark dikkat çekti. Ürünün tarladan 5 liraya alınması durumunda sofraya ulaşana kadar yaklaşık 16 kat fiyat artışı yaşanıyor.
Üretici maliyetleri karşılayamadı
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Sinandı bölgesinde 25 dönüm alanda karalahana üretimi yapan Hasan Aydın, tüccarlarla fiyat konusunda anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Aydın, 5 liralık alım teklifinin hasat, işçilik ve nakliye maliyetlerini karşılamadığını belirterek, bu nedenle ürünü toplamaktan vazgeçtiğini dile getirdi.
Üretim sürecinde banka kredisi kullandığını aktaran Aydın, ürünün tarlada kalması nedeniyle borçlarını nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyledi. Binlerce dönüm alanda yetiştirilen karalahananın satılamadığı için ziyan olduğunu belirten Aydın, ürününden herhangi bir gelir elde edemediğini ifade etti.
Üretici ile tüketici fiyatı arasındaki fark büyüyor
Tarım sektöründe üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, ürünün tarladan sofraya ulaşana kadar yaşanan maliyet artışlarının ve aracı zincirinin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor. Bu durum, hem üreticinin gelir kaybı yaşamasına hem de tüketicinin ürüne yüksek fiyatla ulaşmasına neden oluyor.