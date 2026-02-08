Tarlada 5 lira, pazarda 80 lira: Hepsi tarlada kaldı

Üretici maliyetleri karşılayamadı

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Sinandı bölgesinde 25 dönüm alanda karalahana üretimi yapan Hasan Aydın, tüccarlarla fiyat konusunda anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Aydın, 5 liralık alım teklifinin hasat, işçilik ve nakliye maliyetlerini karşılamadığını belirterek, bu nedenle ürünü toplamaktan vazgeçtiğini dile getirdi.

Üretim sürecinde banka kredisi kullandığını aktaran Aydın, ürünün tarlada kalması nedeniyle borçlarını nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyledi. Binlerce dönüm alanda yetiştirilen karalahananın satılamadığı için ziyan olduğunu belirten Aydın, ürününden herhangi bir gelir elde edemediğini ifade etti.