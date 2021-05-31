'Tarzan'ı canlandıran aktör Joe Lara 58 yaşında uçak kazasında öldü

İtfaiye Yüzbaşı Joshua Sanders, Rutherford İlçesi kurtarma ekiplerinin Cumartesi günü geç saatlerine kadar kaza bölgesinde çalışma yaptığını ancak kurtarılan olmadığını söyledi.

William Joseph Lara 2 Ekim 1962'de San Diego'da doğdu, 1989 CBS televizyon filmi Tarzan Manhattan'da başrolü kapmadan önce bir model olarak kariyerine başladı.

Sunset Heat (1992), American Cyborg: Steel Warrior (1993), Final Equinox (1995) ve Doomsdayer (2000) gibi aksiyon filmlerinde ve Baywatch ve Conan gibi dizilerde rol aldı.