'Tarzan'ı canlandıran aktör Joe Lara 58 yaşında uçak kazasında öldü
Tarzan filmleriyle tanınan ABD'li aktör - müzisyen Joe Lara uçak kazasında öldü. 58 yaşındaki oyuncunun eşi de aynı uçakta can verdi.
Joe Lara, eşiyle birlikte 7 kişiyi taşıyan Cessna C501 tipi uçak, Tennessee yakınlarındaki Percy Priest Gölü'ne düştü.
Smyrna Rutherford County Havalimanı'ndan saat 11.00 sıralarında kalkan uçak havalandıktan sonra düştüğünü söyledi.
İtfaiye Yüzbaşı Joshua Sanders, Rutherford İlçesi kurtarma ekiplerinin Cumartesi günü geç saatlerine kadar kaza bölgesinde çalışma yaptığını ancak kurtarılan olmadığını söyledi.
William Joseph Lara 2 Ekim 1962'de San Diego'da doğdu, 1989 CBS televizyon filmi Tarzan Manhattan'da başrolü kapmadan önce bir model olarak kariyerine başladı.
Güney Afrika'da çekilen 1996-97 yıllarında ilk kez yayınlanan ortak dizi Tarzan: The Epic Adventures'da Edgar Rice Burroughs karakterini canlandırdı.
Sunset Heat (1992), American Cyborg: Steel Warrior (1993), Final Equinox (1995) ve Doomsdayer (2000) gibi aksiyon filmlerinde ve Baywatch ve Conan gibi dizilerde rol aldı.