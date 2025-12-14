Taşacak Bu Deniz final mi yapıyor, yapacak? Dizi bitiyor mu?
TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi "Taşacak Bu Deniz" ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı. Dizinin final yapacağı sık sık dile getirilmeye başlandı. Projeyi sıkı şekilde takip edenler bunun doğruluğunu araştırmaya başladı ve "Taşacak Bu Deniz final mi yapıyor" sorusunu hızlandırdı.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman yer aldığı ve Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz her cuma günü ekrana geliyor. Dizi ile ilgili son günlerde bazı spekülasyonlar dolaşıyor. İddiaya göre dizi yayından kaldırılacak? Peki bu söylenti gerçeği yansıtıyor mu?
Taşacak Bu Deniz final mi yapıyor?
Taşacak Bu Deniz'in geçen cuma 10. bölümü ekrana gelirken reytinglerde de 1. sırada yer aldı. Dizinin final yapacağı sadece bir dedikodudan ibaret.
Son bölümde neler oldu?
Koçari ile Furtuna arasındaki çatışma, Adil’in konağı patlatmasıyla çok büyük bir krize dönüşür. Patlamanın ortasında kalan Esme ölümden dönerken uzun zamandır aradığı gerçeğe, yani Eleni’ye kavuşur. Esme bir yandan mutluluktan çıldırır, bir yandan Furtunalarla hesaplaşır. Şimdi net bir hedefi vardır, kızı ona anne, Adil’e baba diyecek midir?
Oruç, ailesini korumak için gereken her şeyi yapmaya odaklanırken, Koçarilerin dur durak bilmeyen hamleleriyle baş etmekte zorlanır.
Adil’in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif ise Esme’yi kaçırır. Koçari cephesini alarma geçiren bu hamle, Adil’i zamanla yarışan bir kurtarma operasyonuna sürükler. Ancak Şerif’in son acımasız hamlesi ile işler iyice karışır ve Esme’yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakır.