Taşacak Bu Deniz final mi yapıyor, yapacak? Dizi bitiyor mu?

Son bölümde neler oldu?

Koçari ile Furtuna arasındaki çatışma, Adil’in konağı patlatmasıyla çok büyük bir krize dönüşür. Patlamanın ortasında kalan Esme ölümden dönerken uzun zamandır aradığı gerçeğe, yani Eleni’ye kavuşur. Esme bir yandan mutluluktan çıldırır, bir yandan Furtunalarla hesaplaşır. Şimdi net bir hedefi vardır, kızı ona anne, Adil’e baba diyecek midir?

Oruç, ailesini korumak için gereken her şeyi yapmaya odaklanırken, Koçarilerin dur durak bilmeyen hamleleriyle baş etmekte zorlanır.

Adil’in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif ise Esme’yi kaçırır. Koçari cephesini alarma geçiren bu hamle, Adil’i zamanla yarışan bir kurtarma operasyonuna sürükler. Ancak Şerif’in son acımasız hamlesi ile işler iyice karışır ve Esme’yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakır.