TasteAtlas dünyanın en iyi baklavalarını sıraladı: Listeye Türkiye damga vurdu

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi baklavaları puanlarına göre sıraladı. Listede yer alan 15 çeşidin 8’inin Türkiye lezzetleri olması dikkat çekti. Baklavaya sahip çıkan Yunanistan ise listeye giremedi. Listenin ilk 6 sırası da tamamıyla Türk lezzetlerine ait. İşte TasteAtlas'ın listelediği "dünyanın en iyi baklavaları" listesi...

Dünya genelindeki geleneksel yemekleri, yerel lezzetleri ve restoranları derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, baklava çeşitlerine yönelik yeni sıralamasını paylaştı. Ramazan Bayramı'na özel yayımlanan listede, farklı ülkelerden 15 baklava türü yer alırken Türk mutfağı lezzetleriyle damga vurdu.

15 baklavanın 8'i Türkiye'den...

Listede bulunan 15 baklavanın 8’inin Anadolu'ya ait lezzetleri olması, Türk tatlı kültürünün küresel etkisini bir kez daha gösterdi.

İşte TasteAtlas'ın sıraladığı dünyanın en iyi baklavaları:

3.4 - Taj al malek (Suriye)

3.5 - Vişneli baklava (Türkiye)

3.6 - Bukaj baklava (Lübnan)

3.6 - Asawer (Lübnan)

3.7 - Sütlü nuriye (Türkiye)

3.7 - Faysalieh (Lübnan)

3.7 - Basma (Lübnan)

3.8 - Ružice (Bosna Hersek)

3.9 - Asabi (Lübnan)

4.0 - Bülbül yuvası (Türkiye)

4.0 - Kestaneli baklava (Türkiye)

4.1 - Burma kadayıf (Türkiye)

4.1 - Şöbiyet (Türkiye)

4.4 - Fıstıklı sarma (Türkiye)

4.4 - Gaziantep baklavası (Türkiye)

"Tatlıların en üstün kralı"

Listeyi hazırlayan TasteAtlas paylaşımına, "Oruç sona erince, her sofrada mutlaka bulunması gereken efsanevi bir tatlı vardır: Baklava. Tatlıların en üstün kralı" notunu ekledi.

