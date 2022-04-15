Tekneyle dünyayı 7 yılda dolaştılar
7 yıl önce Antalya’dan tekneyle dünya turuna çıkan çift, aynı noktaya tekrar geldi. Okyanusları aşıp çok sayıda ülke gören çift, korsan saldırılarını atlattı.
Antalya’dan 7 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Hasan-Zehra Şirin çifti, okyanusları aşıp onlarca ülkeyi gördükten sonra tekrar Antalya’ya geldi.
Dünya turunda korsanlara yakalanma tehlikesi de geçiren çiftin, karaya adım attıklarındaki ilk sözleri, “Çok şey gördük ama en güzeli Türkiye” oldu.
2015 yılında Antalya Limanı’ndan "Kandiba" isimli tekneleriyle dünya turuna çıkan Hasan-Zehra çifti, okyanusları aşıp onlarca ülkeyi gördü ve farklı kültürden binlerce insanla tanıştı.
Şirin çiftine yolculukları boyunca köpekleri de eşlik etti. 7 yıl aranın ardından Türkiye sularına giren çifti, Antalya Körfezi’nde Sahil Güvenlik botu ve tekneler karşıladı. Çift, konvoy eşliğinde diğer tekne ve yatların kornalarıyla limana girdi.