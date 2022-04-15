  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tekneyle dünyayı 7 yılda dolaştılar

Tekneyle dünyayı 7 yılda dolaştılar

7 yıl önce Antalya’dan tekneyle dünya turuna çıkan çift, aynı noktaya tekrar geldi. Okyanusları aşıp çok sayıda ülke gören çift, korsan saldırılarını atlattı.

Antalya’dan 7 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Hasan-Zehra Şirin çifti, okyanusları aşıp onlarca ülkeyi gördükten sonra tekrar Antalya’ya geldi. 

1 | 20

Dünya turunda korsanlara yakalanma tehlikesi de geçiren çiftin, karaya adım attıklarındaki ilk sözleri, “Çok şey gördük ama en güzeli Türkiye” oldu.

2 | 20

2015 yılında Antalya Limanı’ndan "Kandiba" isimli tekneleriyle dünya turuna çıkan Hasan-Zehra çifti, okyanusları aşıp onlarca ülkeyi gördü ve farklı kültürden binlerce insanla tanıştı.

3 | 20

Şirin çiftine yolculukları boyunca köpekleri de eşlik etti. 7 yıl aranın ardından Türkiye sularına giren çifti, Antalya Körfezi’nde Sahil Güvenlik botu ve tekneler karşıladı. Çift, konvoy eşliğinde diğer tekne ve yatların kornalarıyla limana girdi.

4 | 20