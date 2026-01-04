Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?
TRT 1'in pazar günleri ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin sıkı takipçileri hayal kırıklığına uğrarken bu kararın nedenini öğrenmeye çalışıyor. Bugün yoğun şekilde gelen sorulardan biri de "Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok" şeklinde...
Karosunda birçok ünlü ismi barındıran Teşkilat dizi ile ilgili seyirciyi üzen bir karara imza atıldı. Dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. Diziyi her pazar büyük bir heyecanla seyreden yüz binler bu karar sonrası birtakım sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Sıkça "Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok", "Teşkilat yeni bölüm ne zaman" diye soruluyor.
Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok?
Yılbaşı nedeniyle birçok dizi sete ara verdi. Bu dizilerden biri de Teşkilat dizisi oldu. Bu nedenle dizi bu akşam yayınlanmayacak. Teşkilat'ın 11 Ocak Pazar günü ekrana gelmesi bekleniyor.
Son bölümde neler yaşandı?
Teşkilat, Şirket’in gizli toplantısına baskın düzenlerken Altaylar da çatışmada karşılarında Korkut’u bulurlar. Ekip bu durum karşısında şaşırırken Altay hemen Korkut’un amacını anlar. Rutkay’ın hedefini öğrenen Korkut, dehşete düşer. Düşmanın acımasızlığıyla Korkut’un görevi her zamankinden daha zor bir hâl alır. Altay ve ekip, Şirket’in iki yönetim noktasını tespit edip harekete geçerler. Bu operasyonda ekip beklenmedik bir durumla karşılaşır. Altay için tehlike düşündüğünden çok daha yakındadır.