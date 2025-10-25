Tespih meraklıları akın ediyor, farklı şehirlerden bile gelen var
Geleneksel hale gelen Adana tespit mezatı yoğun ilgi görüyor. Farklı şehirlerden bile ziyaretçi çeken mezata her ay binlerce koleksiyoner ve meraklı geliyor. El emeğiyle üretilen tespihlerin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Ustalar "Her bütçeye uygun tespih" satarken, özel üretim tespihlerin fiyatları 10 bin lirayı aşıyor.
Adana'da gelenek haline gelen tespih mezatı, her ay binlerce koleksiyoner ve meraklıyı bir araya getiriyor. Nadir tespihlerin el değiştirdiği mezatta fiyatlar malzeme kalitesi, ustalığı ve nadirliğine göre değişiyor.
Adana'da Vakıflar Tesbihçiler ve Antikacılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen mezatlarda, ustaların el emeğiyle ürettiği özel tespihler açık artırmayla satışa çıkarılıyor.
Her ay 3 gün süren ve binlerce kişinin katıldığı mezatta, tespih fiyatları malzeme kalitesi, ustalığı ve nadirliğine göre değişiyor. Bazı özel ürünler ise 10 bin lirayı aşan fiyatlara alıcı buluyor.
İHA'ya konuşan Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu, "Her ay bu mezatı düzenliyoruz ve çok yoğun bir katılım oluyor. 3 gün süren bu mezatta her bütçeye uygun tespih bulmak mümkün. Tespihe ilgi her geçen gün artıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.
Kahramanmaraş'tan mezata gelen Mehmet Demir ise Osmanlı sıkma kehribar tespih baktığını anlatarak, "Her ay Adana'ya tespih almaya, satmaya geliyorum. Çok güzel bir mezat oluyor. Fiyatlar çok değişken, aradığım modeli bulursam alacağım veya bendeki tespihleri isteyen olursa satacağım" ifadelerini kullandı.