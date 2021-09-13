Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık devasa kanalizasyon bulundu
Tripolis Antik Kenti'nde 160 santimetre yüksekliğinde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Duman, "Devasa kanalizasyon bir insanın rahatlıkla içine girip yürüyebileceği boyutlara sahip." dedi.
Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma Dönemi'ne ait 160 santimetre yüksekliğinde ve 70 santimetre genişliğinde 2 bin yıllık yeni bir kanalizasyon sistemi tespit edildi.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentte Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.
Geçmişi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan antik kent, bugüne sağlam ulaşan mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Arkeolojik kazılarda, bir insanın rahatlıkla girip yürüyebileceği boyutlara sahip yeni bir kanalizasyon ve atık su sistemi bulunması heyecan yarattı.
Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Duman, kentte sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.