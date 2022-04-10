Tunus, Sri Lanka ve Peru sokaklara döküldü

2022 yılında dünyanın birçok yerinde baş gösteren kitlesel gösterilerde ise göstericiler gıdadan yakıt ve barınmaya, artan yaşam maliyetlerini protesto ediyor.

Sri Lanka’da yakıt ve temel bazı temel ürünler bulunamıyor, Merkez Bankası başkanı ve kabinenin tüm bakanları istifa etti.