Tunus, Sri Lanka ve Peru sokaklara döküldü
Arap Baharı’nın yaşandığı 2011 yılında göstericiler özgürlük ve sosyal adalet istiyordu.
2022 yılında dünyanın birçok yerinde baş gösteren kitlesel gösterilerde ise göstericiler gıdadan yakıt ve barınmaya, artan yaşam maliyetlerini protesto ediyor.
Sri Lanka’da yakıt ve temel bazı temel ürünler bulunamıyor, Merkez Bankası başkanı ve kabinenin tüm bakanları istifa etti.
Enflasyon yüzde 18,7’de. Gıda enflasyonu yüzde 30,1. OHAL’e rağmen sokaklara dökülen halk Devlet Başkanı Gotayaba Rajapakse’nin istifasını istiyor.
Peru’da artan yakıt fiyatlarının ardından başlayan gösterilerde en az 6 kişi hayatını kaybetti.