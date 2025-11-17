Turistlerin hayal kırıklığı yaşadığı yerler sıralandı: Türkiye’den bir nokta ilk 10’da
Bavul depolama şirketi Stasher’ın Google yorumları ve sosyal medya verilerini analiz ederek hazırladığı “en hayal kırıklığı yaratan turistik destinasyonlar” listesinde Türkiye'den bir turistlik nokta, dünyanın en kötü 10 rotası arasında yer aldı. Araştırma, fotoğraflarda etkileyici görünen ancak ziyaretçilerin beklentisini karşılamayan yerleri listeledi. İşte ilk 10'daki o turistlik yerler...
Turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı destinasyonları belirleyen Stasher araştırması dikkat çekti. Google yorumları ve sosyal medya verileriyle hazırlanan listede Çin Seddi, Disneyland Paris ve Hollywood Şöhretler Yolu gibi dünyaca ünlü noktalar yer alırken, Türkiye’den bir nokta da "en kötü 10 turistik rota" arasına girdi.
İşte turistlerin hayal kırıklığı yaşadığı 10 yer:
1- Hollywood Şöhretler Yolu – ABD
Los Angeles’ın simgesel caddesi, ünlü isimlere ait yıldızlarla kaplı kaldırımıyla tanınıyor. Ancak aşırı yoğunluk, güvenlik endişeleri ve beklenen atmosferi sunmaması nedeniyle listenin zirvesine yerleşti.
2- Lut Gölü – Orta Doğu
İsrail, Ürdün ve Filistin sınırında bulunan göl, yüksek tuzluluk oranı sayesinde suyun üzerinde batmadan durulabilmesiyle biliniyor. Fakat aşırı turistik yapı, pahalı hizmetler ve çevresel tahribat nedeniyle ziyaretçilerden düşük değerlendirme aldı.
3- Kapalıçarşı – Türkiye
İstanbul’un en ikonik noktalarından olan Kapalıçarşı, her yıl milyonlarca kişinin uğrak yeri. Buna rağmen kalabalık ortam, turistik fiyat politikaları ve karmaşık düzeni, misafirlerde beklenenden fazla stres yaratabiliyor.
4- Çin Seddi – Çin
Dünyanın en bilinen tarihi yapılarından biri olan Çin Seddi, kimi bölgelerdeki aşırı kalabalık ve yoğun satış baskısı nedeniyle turistleri zaman zaman rahatsız ediyor.
5- Victoria Limanı – Hong Kong
Hong Kong’un ünlü şehir manzarasını sunan liman, hava koşullarının elverişsiz olduğu günlerde, yoğunluk ve yüksek maliyetler sebebiyle beklentiyi tam olarak karşılamayabiliyor.
6- MONA Müzesi – Avustralya (Tazmanya)
Modern sanatın farklı örneklerinin yer aldığı müze, bazı ziyaretçilerce “aşırı deneysel” bulunuyor. Ayrıca ulaşımın zor olması da olumsuz yorumlara yol açıyor.
7- Stonehenge – İngiltere
Dünyanın en mistik yapılarından biri olarak bilinen Stonehenge, ziyaretçilerin alana çok yaklaşamaması ve bölgedeki yoğunluk nedeniyle eleştiriliyor.
8- Disneyland Paris – Fransa
Avrupa’nın en gözde eğlence parklarından biri olan Disneyland Paris, uzun bekleme süreleri, yüksek ücretler ve kalabalık nedeniyle listede alt sıralara indi.
10- Machu Picchu – Peru
UNESCO Dünya Mirası listesindeki antik İnka kenti, büyüleyici manzarasına rağmen giriş sınırlamaları, uzun yürüyüş parkurları ve kalabalık şikâyetleri sebebiyle listenin onuncu basamağında yer buldu.