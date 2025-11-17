Turistlerin hayal kırıklığı yaşadığı yerler sıralandı: Türkiye’den bir nokta ilk 10’da

Turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı destinasyonları belirleyen Stasher araştırması dikkat çekti. Google yorumları ve sosyal medya verileriyle hazırlanan listede Çin Seddi, Disneyland Paris ve Hollywood Şöhretler Yolu gibi dünyaca ünlü noktalar yer alırken, Türkiye’den bir nokta da "en kötü 10 turistik rota" arasına girdi.