Türk 'antika avcısı' İngiltere'de nadide parçalar arıyor Ailesi İstanbul'da üç nesildir antikacılıkla uğraşan Kartal Cihad Gültekin, İngiltere'deki antika pazarlarında müzayedeye çıkabilecek nadide ürünler ararken antikacılığa ilgi duyanlara "İlk gördüğünüzü almayın" tavsiyesinde bulundu.

Son yıllarda internet ortamına taşınan antika müzayedeleri sayesinde birçok kişi antikaya ilgi duymaya başladı ya da piyasayı takip eder hale geldi. Özellikle sosyal medya platformlarından yapılan satışlar, Türkiye'deki birçok müzayede evinin en büyük pazarı haline gelirken dünyanın önde gelen sanat eseri ve antika sigorta şirketi Hiscox'a göre bu durum dünyada da aynı. Hiscox'un verilerine göre 2013'te 1,5 milyar dolar olan internet üzerinden antika, sanat eseri ve koleksiyon ürünü satışı 2019'a gelindiğinde 4,8 milyar dolara ulaştı. İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden Christie's, Sotheby's ve Phillips'in internetten satışları ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 436 artarak 370 milyon doları buldu. 1 | 7

Bu ortamda İstanbul'daki Çukurcuma Müzayede Evi'nin sahibi Kartal Cihad Gültekin de hem internet üzerinden satışlar yapıyor hem de satın aldığı antikaları işlettikleri kafe ve restoranda sergiliyor. İngiltere'deki antika pazarlarında "antika avcılığı" yapan Gültekin, antikadan para kazanmanın inceliklerini, antika eserlerin özelliklerini ve Türk antika meraklıları için İngiltere'deki antika piyasasının durumunu, dünyanın en meşhur antika sokak pazarlarından Portobello Road Market'te AA muhabirine anlattı. 2 | 7

Portobello Road Market, geçmişi 150 yıl kadar geriye gitse de dünyanın en tanınmış antika sokak pazarlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Londra'nın Notting Hill bölgesindeki Portobello caddesinde kurulan antika pazarında birçok ülkeden antikacı elindeki ürünleri tezgahlarda satarken caddedeki dükkan ve pasajlarda da çok sayıda antikacı bulunuyor. Gültekin, yılın belirli zamanlarında İngiltere'de kurulan 12 ayrı antika pazarı ve fuarlarıyla birlikte Portobello'yu da ziyaret ediyor. "Aradığım tek bir şey yok, bir şeyleri ararken kesinlikle kendimi limitlemiyorum" diyen Gültekin, Portobello antikacılarının iç mimarlara ve koleksiyonerlere hitap ettiğini söyledi. Genel olarak gümüş ve porselen ağırlıklı antikaların bulunduğu Portobello Road Market'te İslami eserlerin satıldığı mağazaların bulunduğunu da aktaran Gültekin'e göre İngiltere'nin antika çeşitliliği çok geniş. Tek bir ülkede bu kadar çeşit ve yüksek kaliteyi yakalamanın zor olduğunu kaydeden Gültekin, "Burada filtreden geçmiş kaliteli eser oluyor" diye konuştu. Portobello'da Gültekin'in radarına en çok takılan eserler arasında midye kabuğu tasarımlı gümüş bisküvi ya da kek kutuları, mum söndürme makasları ve tekstil ürünleri bulunuyor. 3 | 7